Происшествия

В полиции сообщили о результатах проверки по факту обнаружения трупов собак под Псковом

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району собрали материал и провели проверку по факту обнаружения тел мертвых животных в канаве: были изъяты документы из ветклиники, которая усыпила животных и должна была отправить их трупы на утилизацию, опрошены сотрудники.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону, установлено, что животных забирала частная фирма, ее директор дополнительно опрошен.

«Собранный материал передан в комитет по ветеринарии для привлечения к административной ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ», - заключили в полиции.

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Напомним, 19 октября в канаве под Псковом нашли десять мертвых собак разных пород и пакеты с использованными шприцами.