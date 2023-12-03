Происшествия

Женщина попалась на пяти кражах из домовладений в Пыталовском районе

Женщину 1973 года рождения осудили за совершение краж в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В период с августа 2022 года по февраль 2023 года женщина совершила пять хищений из частных домовладений, расположенных на территории Пыталовского района. Она примечала домовладения, в которых постоянно не проживают, в темное время суток проникала в них и похищала электропроводку, провода от бытовой и строительной техники. Общая сумма ворованного имущества составила 19,5 тысяч рублей.

Ее признали виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ, и одного преступления по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Также на осужденную возложили обязанность компенсировать ущерб потерпевшим. Приговор пока не вступил в законную силу.