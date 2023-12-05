Происшествия

Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже продуктов псковичку

Росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала продукты 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» в 13.00 получили информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 23-летнюю псковичку, которая пронесла через кассовый узел продукты питания, не заплатив за них.

По факту хищения проводят проверку.