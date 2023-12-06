Происшествия

В Пскове бывший сотрудник автодорожного надзора подозревается в получении взятки

В отношении бывшего государственного инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта возбуждено уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, осенью 2022 года подозреваемый через посредника получил взятку в виде денег в размере 20 тысяч рублей за беспрепятственное прохождение большегрузного автомобильного транспорта взяткодателя через стационарный контрольный пункт в городе Пскове при наличии некорректно заполненных сопроводительных документов на груз и непривлечение к ответственности за нарушение норм транспортной безопасности.

Бывший инспектор подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя). Дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области и ОЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Кроме того, в настоящее время судом рассматривается уголовное дело по обвинению фигуранта в совершении ряда аналогичных преступлений.