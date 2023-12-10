Происшествия

Граждан Камеруна осудили в Невельском районе за попытку незаконно покинуть РФ

Трех граждан Республики Камерун в Невельском районе заключили под стражу за покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

6 декабря иностранцы совершили покушение на незаконное пересечение государственной границы по направлению из России в Республику Беларусь без действительных документов на право выезда из РФ и без надлежащего разрешения (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 322 УК РФ).

Невельский районный суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 30 суток, то есть по 5 января 2024 года включительно.