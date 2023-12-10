Происшествия

Вандалы испортили частную новогоднюю фотозону на Запсковье

Вандалы испортили частную новогоднюю фотозону кафе «Крем-брюле» на Запсковье, об этом сообщили в сообществе заведения в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня были совершены акты вандализма: кто-вскрыл наш "запорожец", фотографировался внутри, кинул туда мусор, морс. Кто-то решил, что можно достать ветки с елочными игрушками из машины и фотографироваться с ними в руках. Кто-то поломал елочные игрушки и раскидал их рядом с входом в кафе», – рассказали в администрации кафе.

В кафе предупредили, что при повторении таких случаев, охрану и полицию вызовут незамедлительно.