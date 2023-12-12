Происшествия

Полиция продолжает разыскивать пенсионерку, страдающую потерей памяти

Пропавшую без вести Луизу Петрову 1941 года рождения продолжает разыскивать полиция в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД России по Псковскому району.

Фото: пресс-служба ОМВД России по Псковскому району

Уроженка деревни Загрязье Псковского района ушла из дачного дома № 253 садоводческого товариществе «Радуга» Псковского района 17 июня 2018 года, дальнейшее её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 75 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, зеленые глаза, бледное лицо овальной формы, седые короткие волосы, опущенные плечи, брови дугообразные, размер обуви 36-37. Особые приметы: говорит и передвигается медленно, на верхней челюсти имеются коронки. Страдает потерей памяти.

Была одета в светло-серую шапку, серые брюки в тонкую белую полоску, черную кофту на пуговицах, бежево-красную кофту, черные тапочки с кожзаменителем, панталоны, бюстгальтер и серые носки. При себе имела расческу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Луизы Петровой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 676-851.