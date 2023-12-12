Происшествия

Мужчина гонялся с кочергой за знакомым в Новосокольниках, а другого до смерти забил кружкой

Мужчину в Новосокольниках приговорили к лишению свободы за побои и причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что ночью 4 января подсудимый 1995 года рождения из-за личной неприязни дважды ударил знакомого по левой ноге металлической кочергой. А ночью 5 января нетрезвый подсудимый взял металлическую кружку несколько раз ударил ей другого потерпевшего в лоб. Пострадавший от полученных травм позже умер.

Мужчине, ранее судимому за насильственные преступления, предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 116.1 и частью 4 статьи 111 УК РФ.

Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Кроме того, ему придется возместить моральный вред в сумме 750 000 рублей.