Происшествия

С помощью приложения Skype неизвестный обокрал жителя Печор

Через приложение Skype неизвестный обокрал жителя Печор, убедив перевести денежные средства на его счет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Печорского района.

Следователи установили, что 15 ноября неизвестный в ходе разговора через приложение Skype ввел в заблуждение потерпевшего, который в итоге самостоятельно перевел денежные средства на указанный мошенником счет. Преступник таким образом похитил деньги потерпевшего на общую сумму около 300 000 рублей.

По факту совершенного в крупном размере мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.