Происшествия

Дом загорелся в пыталовской деревне Свиново из-за неосторожного курения

Жилой дом горел в деревне Свиново Пыталовского района 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 13:38. В жилом доме размером 10х10 метров сгорела кровля. Кухня выгорела, дом полностью закопчен. Кроме того, огонь повредил и веранду. Причиной стало, предположительно, неосторожное обращение с огнем при курении. Удалось спасти от распространения огня жилой дом и две хозяйственные постройки.

Еще один дом горел в переулке Дорожном в Опочке вчера утром. Огонь повредил первый этаж жилого дома, а также несколько помещений второго этажа, дощатую веранду и хозяйственную пристройку. Кровля дома сгорела. Предполагается, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки внутри жилого дома. Пожарным удалось спасти две хозяйственные постройки и гараж.

Напомним, что при тушении пожара, произошедшего 12 декабря в Пскове на улице Гагарина, спасатели обнаружили труп мужчины, личность которого устанавливается.