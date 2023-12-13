Происшествия

Специализирующийся на кражах шоколада и велосипедов великолучанин ответил за свои преступления

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в совершении грабежа и четырех краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По имеющимся данным, нарушитель совершил пять преступлений за один месяц.

Так, днем 21 мая подсудимый взял со стеллажа магазина бритвенные станки стоимостью почти 2 тысячи рублей и, приложив карту, которой невозможно оплатить покупки, к устройству, обманул продавца и скрылся с места преступления.

Тогда же, в конце мая, подсудимый украл велосипед стоимостью 10 тысяч рублей из подъезда дома по улице Пескарева. Преступник отсоединил защитный противоугонный трос с помощью кусачек.

5 июня нарушитель украл велосипед из подъезда дома по улице Дружбы. А 13 и 20 июня вор похитил из магазинов шоколадную продукцию на сумму около 10 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание за совершенные преступления в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мужчина взят под стражу в зале суда.