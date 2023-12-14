Происшествия

Пьяный пскович взял бутылку спиртного и убежал из магазина

Пскович предстанет перед судом за грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина в ноябре находился в гостях у друзей, где распивал алкоголь. К 12:00 спиртное закончилось, поэтому он направился в магазин самообслуживания за алкоголем. Зайдя в магазин, пскович направился к прилавку со спиртными напитками. К нему подошли работники магазина и попросили покинуть магазин, так как он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Пскович был сильно этим не доволен, в связи с чем произошел словесный конфликт. После этого он понял, что денег с собой не было и решил похитить бутылку любого алкоголя. Взяв бутылку коньяка, мужчина направился к выходу из магазина. Он видел, как работники магазина шли за ним следом, и наблюдали за ним. Подойдя к кассовой зоне, он побежал на улицу. Сотрудники магазина кричали в след, чтобы он остановился и вернул товар, но он не остановился, побежал в соседний двор, где выпил коньяк», - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.