Происшествия

В Псковской области задержали уроженца Крыма по подозрению в госизмене

Уроженца Крыма, подозреваемого в государственной измене, задержали в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Установлено, что фигурант, являясь противником специальной военной операции и находясь в августе-декабре 2022 года на территории Республики Крым, произвёл фотографирование и видеосъёмку личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооружённых сил РФ, а также с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения вышеуказанных объектов. Данные сведения он передал Вооруженным силам Украины и Службе безопасности Украины, тем самым «оказал иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», отметили в ведомстве.

Мужчину задержали в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области в Себежском районе.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.