Происшествия

Псковича с ожогами и татуировкой на руках продолжают искать полицейские

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает искать пропавшего без вести уроженца областного центра Дмитрия Абрамова 1975 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина проживал в Пскове в доме по переулку Путейца, с 2 сентября без вести пропал на территории города.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, русые волосы.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», имеются также шрамы от ожогов на обеих руках.

Был одет, предположительно, в черную куртку, синие джинсы, ботинки либо кроссовки темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).