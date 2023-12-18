Происшествия

Мужчина предстанет перед судом в Псковской области за попытку подкупить таможенника

В Псковской области перед судом предстанет 46-летний житель Московской области за совершение коррупционного преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В ночь с 15 на 16 ноября обвиняемый совместно с супругой въезжали на территорию России через российско-эстонскую границу на личных автомобилях с зарубежной регистрацией. Проходя таможенный контроль, желая избежать необходимости вносить таможенный депозит за ввозимые им и его супругой автомобили, мужчина попытался дать взятку сотруднику таможни в размере 100 000 рублей. Сотрудник таможни от получения взятки отказался. Мужчину задержали.

Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий).

В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.