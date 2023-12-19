Происшествия

Грузовой поезд переехал мужчину в Псковской области

Мужчина получил травму на железной дороге в Локнянском районе 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Около 14.00 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на станции Стримовичи грузовой поезд травмировал мужчину. Пострадавший - 47-летний местный житель. Оказалось, что мужчина подлез под вагон «хвоста» стоящего грузового поезда и не успел выбраться из-под него после начала движения состава.

Мужчину госпитализировали с различными травмами.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Великие Луки проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.