Происшествия

Производителей наркотиков задержали в Псковской области

Сотрудники УФСБ России по Псковской области задержали двух граждан Российской Федерации, подозреваемых в незаконном производстве наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фигуранты в Псковской области приобрели домовладение. В одном из помещений установили специальное химическое и иное оборудование. С его помощью незаконно произвели в особо крупном размере наркотическое средство, оборот которого запрещён в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области в отношении мужчин возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание до пожизненного лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.