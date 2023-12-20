Происшествия

Сладкоежка попался на краже шоколада в Великих Луках

В Великих Луках росгвардейцы задержали местного жителя за кражу сладостей из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина по улице Клевцова около 14:00. На место происшествия направили оперативную группу. В магазине росгвардейцы задержали великолучанина, который похитил из торгового зала семь плиток шоколада общей стоимостью более 1000 рублей.

По факту кражи проводится проверка, добавили в ведомстве.