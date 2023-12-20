Происшествия

Псковичка ударила мужа ножом в плечо

Семейная пара поссорилась на кухне в Пскове. Жена ударила мужа ножом в плечо, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

44-летняя женщина находилась на кухне и поссорилась с мужем. Обвиняемая умышленно ударила ножом в область плеча своего супруга.

И.о. первого заместителя прокурора города Пскова утвердил обвинительный акт в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.