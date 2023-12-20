Происшествия

Неудавшейся кражей закончилась рыбалка в Великолукском районе

Двое мужчин попались на краже во время рыбалки в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Согласно имеющийся информации, 17 августа во время рыбалки на озере рядом с деревней Липуново один из двух братьев предложил другому совершить кражу из сарая, находящегося неподалеку. Мужчины подплыли к берегу, отставили лодку и направились к строению. Применив физическую силу, приоткрыли дверь в постройку. Затем один из них остался снаружи наблюдать за окружающей обстановкой, а второй, через щель, незаконно проник внутрь сарая, где обнаружил 8 рыболовных сетей, которые они и договорились тайно похитить.

Однако преступный умысел братья до конца не довели, так как были застигнуты в момент кражи свидетелем. .

В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину.

С учетом фактических обстоятельств, тяжести совершенного преступления, характера содеянного, данных о личности подсудимых, их материального положения, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих их наказание обстоятельств, суд назначил каждому из братьев наказание в виде обязательных работ сроком на 200 и 150 часов.