Происшествия

Три года тюрьмы грозит порховичу за фиктивную регистрацию иностранцев

Житель Порхова совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан и предстанет перед судом за содеянное. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

56-летний житель деревни Горелицы 22 августа, находясь в отделении порховского Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, указал органам миграционного контроля ложные сведения о месте фактического пребывания граждан Республики Азербайджан.

Ему предъявили обвинение по статье 322.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет.