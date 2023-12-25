Происшествия

Пьяная женщина зарезала сожителя в Новоржеве

В Новоржеве 41-летняя женщина в ходе пьяного конфликта несколько раз ударила сожителя ножом, от чего тот скончался. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК по Псковской области.

Фото: Telegram-канал СУ СК по Псковской области

По версии следствия, в ночь с 12 на 13 октября обвиняемая, находясь с сожителем в доме в Новоржевском районе, в результате возникшего между ними конфликта на почве совместного употребления алкоголя, дважды ударила мужчину ножом в область лица и руки, чем причинила последнему легкий вред здоровью. Через некоторое время женщина, испытывая неприятные ощущения от произошедшего, подошла к сожителю, лежащему на диване, и повторно нанесла удары ножом в область голени. От вызванной ранениями кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

Женщине предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» частью 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью) и частью 4 статьи 111 УК РФ УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.