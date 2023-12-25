Происшествия

Пьяный пскович до смерти забил знакомого в ходе застолья и сопротивлялся при задержании

Перед судом предстанет житель города Пскова, до смерти избивший знакомого в ходе застолья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В августе пскович находился дома у приятеля. Вместе они распивали алкоголь. В итоге обвиняемый избил знакомого. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где через непродолжительное время от полученных травм скончался.

Также при задержании обвиняемый оказал сопротивление прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции, применив в отношении одного из полицейских насилие, опасное для жизни и здоровья.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 4 статьи 111 и части 2 статьи 318 УК РФ. Прокурор города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении псковича.

Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Санкция части 2 статьи 318 УК РФ предусматривает наказание лишением свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.