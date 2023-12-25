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Псковичку оштрафовали на 30 тысяч за оскорбление инвалида СВО в соцсети

Псковский районный суд рассмотрел административное дело по факту оскорбления в общедомовом чате участника СВО и жильца дома № 8 по улице Гецентова деревни Писковичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Согласно протоколу об административном правонарушении сотрудники полиции выявили факт оскорбления местной жительницей в общедомовом чате жильца дома № 8 по улице Гецентова деревни Писковичи Псковского района, а именно женщина посредством размещения в мессенджере Telegramв общедомовом чате ЖК «Видный» под именем опубликовала сообщение с текстом, в котором выявили двусмысленное высказывание, которое с определенной вероятностью может быть прочитано потенциальным адресатом, как сообщение об оценке цели использования ВС России в СВО, и, таким образом, может содержать лингвистические признаки убеждения адресата в негативном характере исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий (дискредитации).

В судебном заседании женщина свою вину в совершении административного правонарушения признала частично, раскаялась в содеянном, пояснила, что указанное сообщение написала в связи с имевшейся конфликтной ситуацией в парковки для инвалидов вблизи ЖК «Видный». Целей дискредитации или высказывания негативного отношения к использованию Вооруженных Сил Российской Федерации не преследовала. После высказывания неоднократно приносила публичные извинения в социальных сетях на общедоступных ресурсах.

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Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Напомним, резонансную ситуацию с травлей участника СВО взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что неуважительное отношение к участникам специальной военной операции, людям с ограниченными возможностями здоровья в регионе будет пресекаться самым жестким образом.