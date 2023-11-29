Происшествия

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей инвалида СВО в Псковской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту нарушений прав инвалида-участника спецоперации в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Псковской области.

«В средствах массовой информации сообщается, что в Псковской области мужчина, являющийся инвалидом, лишен возможности парковать свой автомобиль в специально отведённом месте на стоянке у дома, которое регулярно занимают другие автовладельцы. Из-за этого у него возникают конфликтные ситуации с соседями по жилому комплексу», - сообщили в управлении.

С 28 ноября в следственном управлении СК России по Псковской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Глава ведомства запросил у и. о. руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрия Егорова доклад о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах.

Напомним, ситуацию в деревне Писковичи на личный контроль взял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.