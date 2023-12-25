Происшествия

Псковичка защитила мужа, ударив обидчицу кастрюлей по голове

Псковичка защитила мужа, ударив обидчицу кастрюлей по голове, ее обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Как установлено в ходе дознания, псковичка пришла с мужем в гости, где между ее мужем и одной из женщин произошел конфликт, в результате чего женщина ударила мужчину ногой. Возмутившись поведением женщины, псковичка схватила кастрюлю и нанесла удар по голове обидчице мужа, причинив ей легкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.