Происшествия

19-летнего курьера мошенников отправили в колонию в Великих Луках

19-летнего уроженца Смоленской области привлекли к уголовной ответственности в Великих Луках за работу курьером у мошенников (часть 2 статьи 159 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В сентябре 2022 года неизвестный позвонил пожилому потерпевшему 1940 года рождения, проживающему в городе Великие Луки. Пенсионеру сообщили, что его знакомая попала в дорожно-транспортное происшествие. Мошенник предложил великолучанину заплатить 130 000 рублей «за лечение и компенсацию морального вреда пострадавшему водителю и последующее не привлечение его знакомой к уголовной ответственности».

Потерпевший согласился выплатить указанную сумму, после чего уроженец Смоленской области приехал к пожилому мужчине домой по указанному им адресу и получил 130 000 рублей наличными в счет ранее достигнутой договоренности.

С учетом данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также с учетом ранее назначенного по приговору Ленинского районного суда Смоленской области от 29 сентября 2023 года наказания, молодой человек приговорен к окончательному наказанию в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.