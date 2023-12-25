Происшествия

Иностранца задержали на границе в Псковской области почти с 200 кг гашиша

Гражданина Сербии задержали на латвийско-российской границе в Псковской области с крупной партией гашиша.

Фото: Telegram-канал Shot

По данным Telegram-канала Shot, на днях жителя Белграда остановили на таможенном посту Бурачки в Псковской области. Во время досмотра его автомобиля Volvo таможенники заглянули в топливный бак и обнаружили 1898 брикетов с бурым веществом. В свёртках оказалось 186 килограммов гашиша.

В данный момент мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда наркотических средств». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.