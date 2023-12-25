Происшествия

Из-за жестокости к животным в Псковской области за год завели шесть уголовных дел

Шесть уголовных дел возбудили в Псковской области в 2023 году из-за жестокого обращения с животными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«В 2023 году в Псковской области возбудили шесть уголовных дел по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), установлено три лица - два случая в Пскове и один в Дно, все фигуранты мужчины», - сообщили в УМВД.

Одно дело по факту, зарегистрированному в Пскове, 30 октября направили в суд. Решения по нему пока нет. По другому факту в Пскове суд назначил злоумышленнику наказание в виде трех месяцев исправительных работ. В Дно мужчина за жестокое обращение с животными получил 3 года 1 месяц лишения свободы условно.

Еще три дела на данный момент находятся в производстве.