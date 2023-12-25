Происшествия

Трактор «МТЗ» угнали в Псковской области

В Дедовичском районе полицейские установили лиц, подозреваемых в неправомерном завладении транспортным средством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, от дома в деревне Большая Храпь Дедовичского района был угнан трактор «МТЗ». Получив сообщение о произошедшем, сотрудники МО МВД России «Дедовичский» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили двух безработных жителей Дедовического района, 1995 и 2002 годов рождения.

По версии следствия, эти двое решили прокатиться на чужом тракторе, но не справились с управлением, съехали в придорожную канаву, после чего бросили сельхозмашину и скрылись.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.

На снимке: трактор «МТЗ-80». Фото: belarus1.ru