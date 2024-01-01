Происшествия

Мужчина пострадал при пожаре в Стругах Красных 31 декабря

Три пожара ликвидировали спасатели в Псковской области 31 декабря. В одном из них, в Стругах Красных, пострадал мужчина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

В 17:40 спасателям поступило сообщение о возгорании здания размером 8х10 м на улице Советской в Стругах Красных. При пожаре пострадал мужчина 1973 года рождения. Его направили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Возможной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Удалось спасти два магазина.

А в 20:34 поступило сообщение о пожаре из деревни Максимово Великолукского района. Там на улице Запрудной в помещении бани размером 4х6 м выгорел предбанник. Кроме того, огнем повреждена кровля на площади 16 квадратных метров.

Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Удалось спасти жилой дом и баню.

Третье сообщение о возгорании поступило на пульт в 23:29. В Порхове на улице Пушкина в жилом доме огонь повредил комнату, веранду и потолочные перекрытия. Предположительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки. Жилой дом удалось спасти от огня.