Происшествия

Великолучанку подозревают в нарушении миграционного законодательства

46-летняя жительница Великих Лук в ноябре 2023 года в квартире дома на территории города осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Беларусь без фактического его пребывания по месту регистрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«К сожалению, стражам правопорядка нередко приходится сталкиваться в регионе с такими фактами, - отметили в УМВД. - В этой связи полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».