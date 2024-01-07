Происшествия

Продолжаются поиски пропавшей в Пскове брюнетки

Антонину Афанасьеву 1970 года рождения продолжают искать в Пскове. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, уроженка деревни Молево Красногородского района, проживающая в Пскове в доме на улице Николая Васильева, 30 октября 2021 года без вести пропала в областном центре.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, короткие черные волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).