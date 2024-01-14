Происшествия

Пропавшего накануне Нового года пенсионера разыскивают в Великих Луках

Местонахождение пропавшего Виктора Ларионова 1956 года рождения устанавливают сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: ОМВД России по Великим Лукам

Мужчина ушёл из дома 31 декабря прошлого года на улице Проектной. Он был одет в чёрные джинсы, чёрные берцы, рубашку в синюю клетку, чёрную куртку, чёрную вязаную шапку.

Его рост 180 см, на вид мужчина худощавый, коротко стриженный. При себе имел документы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виктора Ларионова, просят обратиться по телефонам ОМВД России по городу Великие Луки: дежурная часть 8(81153)5-27-94 или +7 911 883 38 83.