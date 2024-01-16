Происшествия

Под видом работников коммунальной службы мошенники лишили денег великолучанку

Неизвестные люди под видом работников коммунальных служб обманом завладели сбережениями пожилой женщины в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках 13 января около 14:00 в квартиру дома по проспекту Ленина к местной жительнице 1941 года рождения постучались неизвестные мужчина и женщина. Они представились хозяйке работниками коммунальной службы и сообщили, что пришли для проверки системы водоснабжения и замены труб. Позже к ним присоединился еще один мужчина.

Проведя манипуляции в ванной, незнакомцы запросили за работу 40 тысяч рублей. У пенсионерки нашлось только 20 тысяч. И она отдала их «специалистам». Когда преступники ушли, то великолучанка поняла, что стала жертвой мошенников. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. По имеющимся сведениям, приметы подозреваемых следующие: темноволосая женщина на вид 25-30 лет, рост около 155 сантиметров, мужчина лет 25-30, волосы темные, а также мужчина в возрасте 30-35 лет ростом около 190 сантиметров.

Полиция располагает фотографией гражданина, который предположительно может быть одним из подозреваемых (на снимке).

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В этой связи всех, кто что-либо знает об обстоятельствах произошедшего или может сообщить о местонахождении злоумышленников, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8 (811-53) 5-27-94 (дежурная часть) или 02, 112.