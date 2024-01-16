Происшествия

20 волков убили охотники на территории Псковской области с начала года

20 волков убили охотники на территории Псковской области с начала 2024 года. Об этом заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов рассказал в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«С нового года у нас 20 зарегистрированных волков, это прилично. Охота на них всегда занимает далеко не один день, это сложная работа. У нас все меньше и меньше специалистов по охоте на волков», - рассказал Андрей Горкунов и добавил, что награда за волка сейчас составляет около 10 тысяч рублей, что не окупает стоимость охоты. При этом, данная награда может увеличится до 15 тысяч рублей.

Он уточнил, что охотников на волков с годами становится все меньше. Большая их часть – выходцы из деревни, участие в подобной охоте имеет наследственный характер.