Происшествия

Сожитель задушил псковичку во время застолья

42-летнего мужчину признали виновным в убийстве сожительницы в мае 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

В ночь с 6 на 7 мая прошлого года мужчина дома со своей 36-летней сожительницей и двумя знакомыми распивали спиртные напитки. В застолья возникла ссора. Пскович множество раз ударил женщину в голову и тело. После чего повалил её на пол и руками сдавливал ей шею до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни. В результате полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Приговором суда виновному назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.