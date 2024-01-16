Происшествия

Мошенники заблокировали учетные записи псковичей на сайте госуслуг

Неправомерный доступ к личным кабинетам жителей Псковской области на сайте «Госуслуги» осуществили злоумышленники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 17 января в Пскове, Великих Луках и Бежаницком районе нескольким пользователям сайта «Госуслуги» позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками сотовых компаний. И под предлогом продления договоров на обслуживание сим-карт они осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам граждан с последующим блокированием учетных записей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

А другие неустановленные преступники, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, сообщили по телефонам своим собеседникам в Пскове, Великих Луках и Опочке, что некие злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредиты. И для предотвращения этих противоправных деяний настоятельно рекомендовали гражданам самим срочно оформить кредиты, после чего полученные деньги перевести на указанные «безопасные счета», что те и сделали. Кроме того, кому-то нечистые на руку лица обещали организовать дополнительный заработок в Сети, а иных доверчивых людей они ввели в заблуждение под предлогом оказания услуг интимного характера.

В результате, после общения с мошенниками, псковичи лишились в общей сложности около полумиллиона рублей. Они обратились за помощью в органы внутренних дел. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.