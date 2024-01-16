Происшествия

11 туристов с просроченными визами выдворят из РФ в Псковской области

За нарушение режима пребывания в Российской Федерации

Стругокрасненский районный суд подверг принудительному выдворению за пределы Российской Федерации 11 граждан Индии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Стругокрасненский районный суд рассмотрел 11 дел об административных правонарушениях в отношении 10 мужчин и одной женщины - граждан Индии - за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. У иностранцев отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в РФ (часть 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ). У всех истек срок действия туристических виз.

В судебном заседании иностранцы полностью признали свою вину, пояснили, что неправильно посчитали срок действия виз, ранее на территории Российской Федерации к административной ответственности не привлекались.

Суд признал их виновными, каждому назначили наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что за нарушение пограничного режима Печорский районный суд подверг принудительному выдворению за пределы Российской Федерации восемь граждан Индии.