Происшествия

Ранее судимый мужчина с ножом ограбил пенсионера в Великих Луках

Житель Великих Лук ограбил пенсионера 16 января, угрожая ножом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках в квартире дома по улице Ботвина злоумышленник с применением ножа открыто похитил у пожилого горожанина золотое кольцо, мобильник и кошелек с деньгами, после чего скрылся.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате розыска подозреваемого задержали. Им стал безработный, ранее судимый великолучанин 1992 года рождения. Похищенное изъяли.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется расследование.