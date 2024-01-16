Происшествия

Жилой дом горел в Бежаницах

Жилой дом горел на улице в Бежаницах 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области

Информация о возгорании поступила спасателям в 23:41. В жилом доме размером 9х14 метров полностью сгорела кровля. Изнутри дом выгорел. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи стало причиной возгорания. Удалось спасти три жилых дома и три хозяйственные постройки.

В 10:38 пожарным на пульт пришло уведомление о происшествии в деревне Посинь Себежского района. Там сгорел жилой дом размером 6х6 метров. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в помещении кухни.

В Гдове на улице Никитина в бесхозном строении размером 4х4 метра от огня пострадали кровля и стена. Неосторожное обращение с огнем рассматривается в качестве причины пожара. Три хозяйственные постройки удалось спасти.