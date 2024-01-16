Происшествия

Псковский подросток лишился стопы из-за неосторожности деда-лесоруба

64-летний житель Псковского района предстанет перед судом по обвинению в неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью внука (часть 1 статьи 118 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, утром 2 ноября обвиняемый, не убедившись в отсутствии в опасной зоне людей, валил деревья на принадлежащем ему земельном участке в одной из деревень в Псковском районе. Ствол одного из спиленных деревьев упал на ноги находившемуся рядом 15-летнему внуку обвиняемого, в результате полученных повреждений ему пришлось ампутировать стопу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Региональное следственное управление напоминает, что в 2023 году только в Псковском районе Псковской области произошло два случая причинения вреда несовершеннолетним при валке деревьев, один из которых со смертельным исходом.

«Лесозаготовка и спил деревьев является опасным производством, требующим неукоснительного соблюдения техники безопасности и специальных навыков. В случае производства спила деревьев своими силами на частных земельных участках необходимо также помнить о технике безопасности», - отметили в ведомстве.

В первую очередь, следует определить опасную зону (территория в радиусе не менее 50 метров от места произрастания ствола дерева на равнинной местности и не менее 60 метров от места произрастания ствола дерева на холмистой местности, или не менее двойной фактической высоты дерева) и неукоснительно следить за тем, что бы в момент спила дерева в опасной зоне не находились люди.