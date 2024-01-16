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Экс-декану филиала ПсковГУ вынесен обвинительный приговор по делу о коррупции

Бывшему декану инженерно-экономического факультета филиала ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в городе Великие Луки назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом (кратным сумме взяток) в размере 400 тыс. рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года. В соответствии со ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы судом назначено условно с испытательным сроком на 3 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

В ведомстве отметили, что прокуратурой города Великие Луки было поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении экс-сотрудника великолукского филиала ПсковГУ. Ему было предъявлено обвинение в совершении 5 преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и 1 преступления по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

«Установлено, что в период с 2018 г. по февраль 2022 г. декан инженерно-экономического факультета филиала ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки, пользуясь своим должностным положением, имеющимся у него авторитетом и сложившимися межличностными отношениями ввиду занимаемой им должности, обращался к преподавателям филиала с просьбой выставить в экзаменационные (зачетные) ведомости, экзаменационные листы и зачетную книжку 5 студентов положительные отметки об успешной сдаче ими зачетов, экзаменов, курсовых работ и практик без фактического присутствия этих студентов и проверки их теоретических знаний. За данные незаконные действия декан получил от каждого из студентов взятки в размере от 15 до 65 тыс. рублей. Он же совершил служебный подлог из корыстной заинтересованности, то есть удостоверил своей подписью экзаменационные (зачетные) ведомости, в которые были внесены ложные сведения о сдаче студентом экзаменов, зачетов и курсовой работы, после чего стало возможным продолжить обучение», - сообщили в прокуратуре.

С учетом мнения государственного обвинителя суд осудил великолучанина за совершение 5 преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и 1 преступления по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).