Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту гибели девочки при взрыве компрессора в Великих Луках

Уголовное дело возбудили по факту гибели 14-летней девочки при взрыве компрессора в Великих Луках 27 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, отец погибшей, находясь по месту своего проживания, самостоятельно проводил работы по наладке системы отопления дома. «В ходе производства данных работ произошла резкая разгерметизация одного из элементов системы отопления, в результате чего находившейся неподалеку несовершеннолетней потерпевшей были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия», - отметили в ведомстве.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время по уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.