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Глава СК России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка в Псковской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка и установленных обстоятельствах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, 27 января 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов города Великие Луки тела несовершеннолетней. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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По версии следствия, отец погибшей, находясь по месту своего проживания, самостоятельно проводил работы по наладке системы отопления дома. В ходе производства данных работ произошла резкая разгерметизация одного из элементов системы отопления, в результате чего находившейся неподалеку несовершеннолетней потерпевшей были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.