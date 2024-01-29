Происшествия

Пскович сядет в тюрьму за убийство пользовательницы сайта знакомств

Жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в январе житель города Пскова встретился с женщиной, с которой познакомился накануне на сайте знакомств. Злоумышленник с использованием предмета не менее 21 раза ударил женщину по голове, грудной клетке, животу, рукам и ногам. Потерпевшая получила травматический шок, травму грудной клетки и живота, множественные повреждения ребер и умерла на месте происшествия через непродолжительное время.

Несмотря на отрицание вины, с учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.