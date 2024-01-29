Происшествия

Жилой дом сгорел в гдовской деревне Кола

Жилой дом сгорел в деревне Кола Гдовского района 29 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в жилом доме. Пожарным удалось спасти хозяйственную постройку.

В тот же день жилой дом горел на улице Молодежной в деревне Адамово Усвятского района. Огонь повредил кровлю, сгорела пристроенная дощатая котельная. Причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла. Жилой дом и хозяйственную постройку удалось спасти.

Пластиковый контейнер для сбора ТКО горел на улице Дзержинского в Опочке. Пожарные считают, что причиной возгорания мог стать поджег.

Отходы пиломатериалов сгорели в доме 29б на улице Совхозной в Пушкинских Горах. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.