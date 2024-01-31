Происшествия

ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа 2023 года беспилотные летальные аппараты атаковали аэропорт в Пскове. Для отражения была задействована ПВО.

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Тогда более 200 человек в Псковской области подали заявления на вступление в ряды отряда «Дружина» после атаки беспилотников на международный аэропорт в Пскове.