Общество

Отряд «Дружина» помог задержать группу опасных преступников в Псковской области

Отряд «Дружина» помог задержать группу опасных преступников в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Совсем недавно с помощью "Дружины" задержали группу преступников, которые подозреваются в совершении особо тяжкого преступления. Десятки беспилотников, взлеты которых подавили. Есть обнаруженные БПЛА. И самое главное - помощь в патрулировании. Результаты, действительно, хорошие, даже в ситуациях, которые, может быть, не имеют прямого отношения к безопасности», - рассказал Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона отметил, что в отряд «Дружина» в Псковской области входят две тысячи подготовленных человек, которые в любой момент могут оказать помощь правоохранительным органам.