Происшествия

Пскович вернул сумку собутыльнику, забрав из нее 6 тысяч рублей

Пскович вернул сумку знакомому, перед этим забрав из нее 6 тысяч рублей и серебряную цепочку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

По данным следствия,19 ноября 2023 года ранее знакомые псковичи встретились на улице Ижорского Батальона, где присели на лавочку, пообщаться и вскоре решили выпить. Когда они решили разойтись по домам, один из мужчин, отойдя от скамейки, потерял равновесие и упал. Его сумка отлетела в сторону, а мужчина направился домой. Его знакомый тоже увидел на земле сумку, решил ее взять и вернуть на следующий день.

Мужчина решил оставить сумку у работников магазина, где они выпивали, так как был уверен, что именно там ее будут искать. Перед тем как отдать сумку, пскович решил проверить ее содержимое и забрал оттуда 6000 рублей и серебряную цепочку. Сумку с документами мужчина передал работкам магазина.

Таким образом, указанными действиями он причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 7 752 рубля. Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу.